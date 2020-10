Zwei Bombendrohungen in Pforzheim innerhalb von zwei Tagen: Am Donnerstag wurde die Südstadtschule geräumt, am Samstag mussten Besucher eines Konzerts im CCP das Gebäude verlassen.

Nach zwei Bombendrohungen in Pforzheim in der vergangenen Woche schließt die Polizei einen Zusammenhang aus. Zunächst hatte am Donnerstag eine unbekannte männliche Person in der Südstadtschule angerufen und behauptet, im Gebäude befände sich eine Bombe. Die Schule wurde geräumt. Am Samstagabend mussten die Besucher eines Konzerts das Congresscentrum verlassen, weil die Polizei einen Hinweis auf eine Bombe in dem Gebäude erhalten hatte.

