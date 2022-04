Nachtrag zu: Schwerer Verkehrsunfall durch Falschfahrer – Weiterer Fahrzeuginsasse verstorben

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Falschfahrer, der sich am 26. September vergangenen Jahres auf der Autobahn A8 ereignet hatte, ist eine weitere Person ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie der Polizei bekannt wurde, verstarb am 18. März der zur Unfallzeit 33-jährige Mitfahrer in dem Renault, gegen welchen der Falschfahrer mit seinem Wagen frontal geprallt war. Der inzwischen 34 Jahre alte Mann erlag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Bei dem Unfall waren der Fahrer und der Beifahrer des Renault sowie der Falschfahrer in seinem Peugeot noch am Unfallort verstorben. Der nun ebenso verstorbene 34-jährige Mann und der zur Unfallzeit 28-jährige vierte Insasse im Renault waren schwer verletzt worden.

Der Falschfahrer war zum Unfallzeitpunkt absolut fahruntüchtig gewesen. Er hatte über zwei Promille Alkohol im Blut gehabt. Drogen waren bei einer forensisch-toxikologischen Untersuchung in seinem Blut hingegen nicht nachweisbar gewesen.