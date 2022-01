Auch in Pforzheim droht wieder eine Ausgangssperre für Ungeimpfte

Für Ungeimpfte könnte es ungemütlicher werden. In Pforzheim droht ihnen abermals eine nächtliche Ausgangssperre.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Pforzheim liegt am Freitag erstmals wieder über 500. Laut Landesgesundheitsamt kletterte der Wert, der die Neuinfektionen der letzten Woche auf pro 100.000 Einwohner berechnet, auf 525,3.

Damit droht in der Stadt abermals eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Sie würde von 21 bis 5 Uhr gelten, Ungeimpfte dürfen dann nur aus triftigen Gründen die eigenen vier Wände verlassen.

Die Ausgangssperre greift, wenn die in einem Stadt- oder Landkreis die Inzidenz an zwei aufeinanderfolgen Tagen über 500 liegt. Das ist wegen der durch die Omikron-Variante stark steigenden Fallzahlen zuletzt in etlichen Landkreisen im Land der Fall.

Eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte hatte in Pforzheim bereits von Ende November bis Ende Dezember gegolten, ehe die Corona-Zahlen dann kurzzeitig sanken.