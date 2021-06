Rau, ungeschliffen und so wild gewachsen, dass es einen goldenen Käfig braucht, ist das kleine Stück Luxus, mit dem Leo Wittwer nach 100 Jahren eine Zäsur setzen will. Das Unternehmen vertraut auf den Wert des Understatements. Ein in Makramee-Technik geknüpftes Seidenbändchen hält den Diamanten. Der Stein selbst bleibt, wie die Erde ihn schuf.

Rough Cut, heißt auch die neue Kollektion in Anlehnung an all die fantasievollen Namen, die mit dem harten Edelstein verbunden sind. Der Unterschied ist, dass es für die Rauheit, die das englische Wort rough ausdrückt, keine Schleifmaschine braucht. Wer lichtbrechende Facetten im Stein will, muss ans andere Ende der Produktionspalette schauen. Candlelight – also Kerzenlicht – ist dort geboten. Die naturfarbenen Diamanten in den zarten Goldringen sind alles andere als gedimmt. Der so genannte Schliff oder Cut holt ihre ganze Leuchtkraft hervor.

Panda rhei – alles fließt zwischen diesen beiden Polen. Das zeigt in 80 inhabergeführten Juweliergeschäften sowie weiteren 40 weltweit die gleichnamige und derzeit erfolgreichste Kollektion des Hauses. Leo Wittwer kann im 101. Jahr der Firmengeschichte eine saubere Bilanz ziehen und das gilt auch für die Familie, die sie seit rund 70 Jahren prägt. Nachdem im vergangenen Jahr das große Fest in der Heinrich-Heine-Villa in Hamburg ausfallen musste, hat sie die Zeit genutzt, um Zukunftsprägendes zu schaffen.

Ich war 16 Jahre alt, als mein Vater mich fragte, ob ich einsteigen will. Frank Mayer, Geschäftsführer Leo Wittwer

Angefangen hat bei Leo Wittwer alles mit Devotionalien. Der gleichnamige Firmengründer begann kurz nach dem ersten Weltkrieg mit silbernen Schutzengeln, Christophorus-Plaketten und Kreuzen, erzählt Frank Maier. Sein Vater Reiner Maier sei erst ins Spiel gekommen, als der jüdische Unternehmer die Verfolgung durch den nationalsozialistischen Staat überstanden hatte und 1949 nach Pforzheim zurück kam. Mayer übernahm den Vertrieb der Waren, Anfang der 80er Jahre kaufte er die Firma.

„Ich war 16 Jahre alt, als er mich fragte, ob ich einsteigen will“, erzählt Frank Maier während er bei Juwelier Leicht in Pforzheim die jüngsten Schritte seines Unternehmens präsentiert. Heute hat Leo Wittwer 25 Mitarbeiter und bei der Familie Maier ist mit Maximilian Maier seit drei Jahren die vierte Generation am Start.

Schließlich gibt es da ja auch noch den Groß- beziehungsweise Urgroßvater, der einst in Würm ein kleines Geschäft betrieb und dessen Goldschmiedetisch heute im Pforzheimer Stadtmuseum steht.

Caroline von Monaco und George Michael gehören zu den Kunden

Wer noch die eine oder andere Technik des Ahnherrn erleben will, ist seit den 70er Jahren in Birkenfeld richtig. Denn wie schon vorher in der Luisenstraße in Pforzheim heißt „Made in Germany made in Pforzheim und made by Leo Wittwer“, verspricht Frank Maier seinen ebenso internationalen wie berühmten Kunden bis hin zu Caroline von Monaco. Auch George Michael stand schon mit dem markanten Leo-Wittwer-Kreuz auf der Bühne, erzählt der Firmenchef nicht ohne Stolz.

Dieses Alles-aus-einer-Hand, bringe auch tatsächlich manchen illustren Besucher ins Brötzinger Tal, würdigt Georg Leicht den Werdegang des Unternehmens und gestaltet dazu an diesem Samstag eine Präsentation.

Leo Wittwer besteht neben Bulgari oder Chopard

Leo Wittwer sei eine der wenigen Marken aus Pforzheim, die in den vergangenen Jahren stärker geworden ist. Dass die Preziosen neben Bulgari, Chopard und anderen Schmuckfirmen der Luxusklasse ausliegen, spreche für sich.

Vogue-Gesicht Jana Julius bringt den Glanz aus Pforzheim direkt zum Kunden. Daneben ist Peter Bruder engagiert, um unter dem neuen Logo des Hauses den Mann anzusprechen – ihm, so er mutig ist, das neue mit Diamanten besetzte Tennisbändchen nahezubringen, das ganz früher einmal Rivière-Armband hieß. Die neuen, fast schon unscheinbaren, naturbelassenen Zwei- bis Dreikaräter am goldgefassten Seidenbändchen tragen beide Models.