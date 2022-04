Zusammenlegung

Neue Ära: SPD vereinigt die Kreisverbände im Enzkreis und in Pforzheim

In konstruktiver Atmosphäre und straff organisiert ging die Zusammenlegung der bisherigen SPD-Kreisverbände Enzkreis und Pforzheim zum Kreisverband Enzkreis/Pforzheim am Montag in der Weiherhalle in Nußbaum über die Bühne.