Von 1 auf 71: Die Stadt Pforzheim hat die Homeoffice-Quote in der Corona-Krise beträchtlich gesteigert. Auch Chefs zeigen sich flexibel.

Mit gutem Beispiel voran? Nicht jede Verwaltung tut sich leicht, wenn es um Heimarbeitsplätze während der Corona-Krise geht. Ab diesem Mittwoch müssen Arbeitgeber ihren Angestellten die Möglichkeit bieten, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Im Rathaus Pforzheim gelingt der Wandel offenbar gut.

In einer Umfrage dieser Redaktion in zehn badischen Städten hat Pforzheim die höchste Homeoffice-Quote, höher etwa als Karlsruhe, Bretten und Baden-Baden. Außerdem ist in Pforzheim die mit Abstand höchste Steigerung zu verzeichnen.

Arbeitete vor der Corona-Krise nur einer von hundert städtischen Mitarbeitern von zuhause, sofern seine Stelle das grundsätzlich zulässt, sind es inzwischen 71 von 100. Jeden Tag kommen weitere Homeoffice-Plätze dazu.

Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) betont gegenüber dieser Redaktion: „Sehr viel Mobilität, die jetzt noch stattfindet, hat mit dem Arbeitsleben zu tun. Deswegen ist es absolut richtig, die Möglichkeiten zum Homeoffice auszuweiten, wo immer es geht. Dies muss Teil der großen Kraftanstrengung für die nächsten Wochen sein.“ Wer von zuhause arbeite, könne schließlich weder am Arbeitsplatz noch auf dem Arbeitsweg zum Infektionsgeschehen beitragen, so Boch weiter.

Vor der Krise waren es 20 Plätze für Homeoffice – jetzt sind es 1.000

Insgesamt gibt es bei der Stadt Pforzheim in der Kernverwaltung und in sonstigen Bereichen 2.800 Arbeitsplätze. Davon eignet sich nicht jeder fürs Homeoffice. In der Grünpflege und Straßenunterhaltung etwa, aber auch im Kita-Bereich lässt sich nicht von zuhause arbeiten. Etwa die Hälfte der Plätze eignet sich aber dem Grundsatz nach fürs Homeoffice. Vor der Corona-Krise waren gerade mal 20 davon für mobiles Arbeiten oder Homeoffice eingerichtet. Inzwischen sind es 1.000.

Der Rathauschef sieht sich und seine Verwaltung dabei in einer Vorbildfunktion. „Hier haben wir sowohl als Behörde als auch als Arbeitgeber eine Verantwortung, voranzugehen“, so Boch. Dezernenten und leitende Mitarbeiter seien sich ihrer Vorbildfunktion bewusst, wenn es darum geht, das Homeoffice ernst zu nehmen. Boch weiter: „Das gilt übrigens auch für mich selbst: Wann immer es mein Terminkalender erlaubt, arbeite ich derzeit ausdrücklich von zuhause aus.“

Man werde alle Arbeitsplätze für den Homeoffice-Betrieb einrichten, die im Rahmen der Pandemie notwendig werden, um den Dienstbetrieb zu gewährleisten – und bei denen zuhause die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für einen Homeoffice-Betrieb bestehen.

Die beiden wichtigsten Männer im Rathaus war schon Corona-positiv

Während der ersten Corona-Welle musste Sozialdezernent Frank Fillbrunn schon früh als Corona-Verdachtsfall in Quarantäne, im Lauf des Jahres wurden dann die beiden wichtigsten Leute im Rathaus, Erster Bürgermeister Dirk Büscher und Oberbürgermeister Peter Boch, positiv auf das Virus getestet. Inwiefern das die Sensibilität für mehr Homeoffice erhöht, ist spekulativ. Schaden wird es nicht. Auch, weil Pforzheim seit Monaten hohe Inzidenzwerte hat, wird viel darüber nachgedacht, wie man weiter Kontakte reduzieren kann.

Luftlinie nur gut 300 Meter entfernt liegt das Landratsamt Enzkreis. Dort spricht Landrat Bastian Rosenau von einem regelrechten „Homeoffice-Boom“, den man gerade erlebe. Hätten vor Corona etwa 90 Bedienstete der Kreisverwaltung über einen Tele-, Homeoffice- oder mobilen Arbeitsplatz verfügt, habe sich deren Zahl inzwischen fast verfünffacht.

In den nächsten Wochen soll die 500er-Marke geknackt werden, heißt es in einer Mitteilung. Im Landratsamt sind rund 1.000 Menschen beschäftigt. Die Steigerung ist hier also nicht so groß, mobiles Arbeiten war vor der Krise aber schon verbreiteter als im Rathaus Pforzheim.

So können nun auch die Mitarbeiter, die nicht krank sind, aber in Quarantäne mussten, problemlos von zuhause aus arbeiten. Brigitte Joggerst, Leiterin Gesundheitsamt

Der Ausbau der Plätze erweist sich gerade jetzt als wertvoll: Sechs Mitarbeiter des Gesundheitsamts wurden dieser Tage positiv auf das Coronavirus getestet. 25 Kollegen mussten als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne. Gesundheitsamtsleiterin Brigitte Joggert: „Wir sind froh, dass wir die vergangenen Monate genutzt haben, um zusammen mit unserer IT und dem Personal- und Organisationsamt die Zahl der Homeoffice-Arbeitsplätze kontinuierlich auszubauen.

So können nun auch die Mitarbeiter, die nicht krank sind, aber in Quarantäne mussten, problemlos von zuhause aus arbeiten.“ Damit sei weiterhin eine zeitnahe Nachverfolgung von Kontaktpersonen gewährleistet.

Als Kreisbehörde ist das Landratsamt nicht Teil der Umfrage unter Verwaltungen zum Thema Homeoffice. Grundlage für die Umfrage ist ein Fragebogen des Städtetags. Stadtsprecher Philip Mukherjee sieht darin zu viele begriffliche Interpretationsspielräume. Es sei zu befürchten, dass die Städte mit einem unterschiedlichen Verständnis herangingen und dadurch keine echte Vergleichbarkeit bestehe. „Wir haben dies gegenüber dem Städtetag auch deutlich zum Ausdruck gebracht“, so Mukherjee.

So heißt es im Fragebogen etwa, dass der „Umfang“ des Homeoffice oder des mobilen Arbeitens am jeweiligen Arbeitsplatz unerheblich für die Auswertung sei. Wie oft jemand also tatsächlich von zuhause arbeitet, spielt demnach keine Rolle.