Drei Jahre lang hieß es in Pforzheim: Klapfenhardt oder Ochsenwäldle – welcher Wald soll einem neuen Gewerbegebiet weichen? Nachdem Umweltgutachten und weitere Analysen vorliegen, spricht vieles gegen die Entwicklung von Klapfenhardt. Vor allem die deutlich größere Zahl an streng geschützten Arten in Klapfenhardt schmälert dort die juristischen Aussichten, auch bei einer reduzierten Planfläche von 40 statt ursprünglich 64 Hektar. Das südlich gelegene Ochsenwäldle mit 56 Hektar könnte mit größerer Wahrscheinlichkeit entwickelt werden, hat aber auch seine Tücken. Es ist laut Gutachter weniger ökologisch wertvoll und beherbergt weniger geschützte Arten. Allerdings dürfte es teurer kommen als Klapfenhardt, hauptsächlich weil Flächen erst vom Land angekauft werden müssen. Die Verwaltung schätzte den Saldo aus Einnahmen und Investitionen beim Ochsenwäldle auf minus 16,2 Millionen und bei Klapfenhardt auf minus 8,3 Millionen Euro.