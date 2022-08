Vorbeikommen, feiern und genießen: Auf nach Pforzheim zum Oechsle Fest!

Mit buntem Programm, bestem Wein und leckeren Spezialitäten lockt das 35. Oechsle Fest Besucher aus nah und fern vom 19. August bis 4. September in das Herz der Goldstadt.

Kulinarischer Genuss, edle Tropfen und musikalische Gaudi: Bei seiner 35. Auflage bietet das beliebte Oechsle Fest in Pforzheim den Besuchern wieder eine tolle Atmosphäre, köstliche Speisen und Getränke sowie eine bunte Vielfalt an bester Unterhaltung. Vom 19. August bis 4. September lockt das traditionelle Weinfest zu Ehren von Christian Ferdinand Oechsle, des Pforzheimer Namensgebers der Wein- und Mostwaage in das Herz der Goldstadt.

Ganze 17 Tage lang herrscht super Stimmung und Schlemmen nach Lust und Laune ist angesagt. Beste Weine und kulinarische Spezialitäten aus Baden-Württemberg, liebevoll dekorierte Lauben und jede Menge Musik stehen im Mittelpunkt des bereits 1986 vom Hotel- und Gaststättenverband erstmals initiierten Events.

Für die passende Partystimmung sorgt bei freiem Eintritt über die gesamte Festdauer hinweg ein abwechslungsreiches Live-Bühnenprogramm mit vielseitigen Bands und Musikgruppen der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Hier wird getanzt, gefeiert und gelacht. Geöffnet haben die Lauben täglich von 11 bis 23 Uhr sowie an Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr.

Neben den Bands und Veranstaltern sind natürlich auch wieder zahlreiche regionale Unternehmen mit an Bord, um mit ihren tollen Angeboten das Oechsle Fest zu bereichern. Vor allem im kulinarischen Sektor geben sich viele Betriebe von höchster Qualität ihr Stelldichein.

Diese Unternehmen findet Ihr auf dem Oechsle Fest

Brasserie Pforzheim

Hotel Restaurant Café Hasenmayer

Seit Anbeginn dabei: Der „Oechsle-Brunnen“ auf dem Oechslefest 2022

Webseite: www.hotel-hasenmayer.de

E-Mail: info@hotel-hasenmayer.de

Telefon: +49 (7231) 3110

Adresse: Heinrich-Wieland-Allee 105, 75177 Pforzheim

Jürgen Dongus Schausteller

Nuß- & Mandelspezialitäten mit über 20 Sorten! Spruchherzen in Riesenauswahl! Popcorn täglich frisch verschiedene Sorten!

Telefon: +49 (171) 4123072

Adresse: Hauptstr. 2, 75236 Kämpfelbach

Mineralbrunnen Bad Liebenzell GmbH & Co KG

Exklusiver Mineralwasserpartner beim 35. Oechslefest 2022

Webseite: www.mineralbrunnen.bad-liebenzell.de

Adresse: Hirsauer Str. 14, 75378 Bad Liebenzell

Teigwarenfabrik Jeremias GmbH

Das Traditionsunternehmen Jeremias - feine Nudelspezialitäten ist im Jahr 2022 zum zwölften Mal in Folge Hauptsponsor des Pforzheimer Wein- und Spezialitätenfestes.

Webseite: www.jeremias.com

Adresse: Industriestr. 13 -19, 75217 Birkenfeld

Weingut Sonnenhof - Inhaber Martin Fischer

Württembergs größtes, privatgeführtes Weingut wird von Martin Fischer bewirtschaftet. Die Wurzeln des Weinbaus in der Familie reichen bis in das Jahr 1522 zurück. Mit Achtung, Rücksicht und Vertrauen führt Martin Fischer das Handwerk seiner Vorfahren fort. Die Qualität unserer Weine steht dabei immer im Fokus.

Webseite: www.weingutsonnenhof.de

E-Mail: info@weingutsonnenhof.de

Telefon: +49 (7042) 818880

Adresse: Sonnenhof 2, 71665 Vaihingen/Enz-Gündelbach

WSP Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Mit dem Oechsle Fest feiert die Goldstadt ihr traditionelles Weinfest zu Ehren von Christian Ferdinand Oechsle, des Pforzheimer Namensgebers der Wein- und Mostwaage. 17 Tage lang heißt es dann wieder Schlemmen nach Lust und Laune mitten im Herzen der Goldstadt Pforzheim! Für beste Unterhaltung sorgt über die gesamte Festdauer hinweg ein abwechslungsreiches Live-Bühnenprogramm mit Bands und Musikgruppen der unterschiedlichsten Stilrichtungen. So wird das Oechsle Fest wieder zu einer großen Tanzfläche unter freiem Sternenhimmel... Top-Stimmung garantiert!

Webseite: www.ws-pforzheim.de/oechslefest

E-Mail: events@ws-pforzheim.de

Telefon: +49 (07231) 393700

Adresse: Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim