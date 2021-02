Am Mittwochabend ist ein Audi-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen. Polizei kontrollierte den 39-jährigen auf dessen Fahrtauglichkeit.

Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte einen Audi-Fahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss am Verkehr teilnahm. Kurz vor 22 Uhr befuhr der 39-Jährige die Bundesstraße 294. Bei einer Kontrolle des Fahrers sollte unter anderem dessen Fahrtauglichkeit überprüft werden. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein Vortest hierzu verlief positiv, berichtet so die Polizei.

Auch besaß der Mann keinen Führerschein mehr, da er diesen in der Vergangenheit entzogen bekommen hatte. Der 39-Jähre musste eine Blutprobe abgeben und das Fahrzeug stehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.