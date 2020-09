Fahrer schwer verletzt

Oldtimer geht bei Startversuch in Pforzheimer Garage in Flammen auf

Ein technischer Defekt soll dafür verantwortlich sein, dass am Montagmittag ein Auto in der Pforzheimer Innenstadt ausgebrannt ist. Der 73-jährige Besitzer wurde bei dem Brand so schwer verletzt, dass er mit einem Helikopter in eine Spezialklinik gebracht werden musste.