Pforzheimer Bürger diskutieren online den Integrierten Mobilitäts-Entwicklungsplan

Der Integrierte Mobilitäts-Entwicklungsplan (IMEP) soll den Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahr 2010 ablösen und stärker als bislang den Mobilitätsansprüchen der Menschen dienen. Dabei sollen Bürger und ihre Bedarfe und Wünsche auch gebührend berücksichtigt werden.

Deshalb haben die Stadt Pforzheim und das mit der IMEP-Entwicklung beauftragte Gutachter-Team der PTV Transport Consult GmbH am Dienstagabend in einer Online-Konferenz den bisherigen Stand des Verfahrens Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Bürgerschaft und der Verwaltung vorgestellt.

Die annähernd 40 Mitwirkenden diskutierten an dem Abend sieben Themenfelder, in denen Mobilität verbessert werden sollte. Wichtigste Zielsetzungen sind die Verbesserung des ÖPNV, der laut Gutachter unter einem schlechten Image leide.

Um Rad und Fußgängern mehr Raum zu geben, soll der Straßenraum neu geordnet und damit auch der Autoverkehr in der Stadt bis 2035 um 30 Prozent zurückgedrängt werden.

Mobilität neu denken

„Wir müssen gemeinsam Mobilität neu denken“, ist die Botschaft von Bürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne) in ihrem Vorwort. Bisherige Überlegungen sollen mit dem Input der Bürger verknüpft werden, die damit wichtige Bausteine beisteuern können.

Christoph Schulze, Projektleiter der Transport Consult stellte die Ziele der Stadt innerhalb von IMEP vor, die bis zum Jahr 2035 realisiert werden sollen. Diese müssten dem Grundsatz dienen, „eine hohe Lebensqualität in einer attraktiven Stadt zu schaffen“.

Es gelte, Pforzheim als kompakte Stadt mit kurzen Wegen zu entwickeln, die mit dem Rad und zu Fuß zurückgelegt werden sollen. Der Anteil von Fuß und Rad am Modal Split, also der Aufteilung der Mobilität auf verschiedene Verkehrsmittel, soll von derzeit 28 auf 45 Prozent erhöht werden.

Die Aufenthaltsqualität soll verbessert werden, wo bislang der öffentliche Raum zu sehr vom Auto geprägt ist. Dieses habe seit 2010 eine Steigerung der CO 2 -Emissionen um 17 Prozent beschert. Angepeilt ist nun ein emissionsarmer Umweltverbund, der die Mobilitätsangebote besser vernetzt und sie erreichbarer macht. Etwa mithilfe von Digitalisierung innerhalb einer Smart City.

Attraktive Alternativen zum Auto etablieren

Für die Erreichbarkeit der Ziele sollen zudem attraktive Alternativen zum Auto etabliert werden. Der Autoverkehr soll laut Schulze zudem bis 2035 um ein Drittel reduziert werden. Aus den Reihen der Bürger schlug Jürgen Augenstein vor, zunächst den Straßenraum für Autos zu reduzieren, „dann richten sich die Leute danach und steigen eher um“.

Genau so will auch Schulze innerhalb von IMEP vorgehen. Manfred Becker von der AG Seniorenbedarfsplanung in Büchenbronn mahnte ein höheres Tempo beim Ausbau barrierefreier Bushaltestellen an.

„Barrierefreiheit muss man einen höheren Stellenwert einräumen.“ Er beklagte zudem die „Pforzheimer Mentalität, möglichst viel mit dem Auto zu fahren“. Eine solche Verhaltensänderung zu erreichen ist Schulze zufolge „ein langwieriger Prozess“.

Dieter Vortisch fährt überwiegend mit dem Pedelec in die Stadt, und wird dabei häufig noch bespöttelt. Sein Schluss daraus: „Die Akzeptanz anderer Verkehrsmittel als dem Auto fehlt.“

Er wünscht sich dringend den Ausbau des Radwegenetzes, einen Radlift zum Buckenberg und mehr Carsharing-Angebote mit E-Autos und entsprechenden Ladesäulen. Matthias Dietel plädierte für mehr sichere Abstellplätze für E-Bikes in der City, um Diebstahl vorzubeugen.

„IMEP ist ein Leitfaden für das neue Mobilitätsdenken“, fasste Schulze zusammen. Die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele seien bislang auch in der Verwaltung und Politik kontrovers diskutiert worden. Die Teilnehmer an der jetzigen Gesprächsrunde brachten neue Ideen ein. März oder April soll ein weiterer Online-Bürgerdialog folgen. Und bis Juli dann der Maßnahmenkatalog fertig sein.