Ornamenta Pforzheim: Im Stadtgarten findet die Lust ihre Objekte

Flankierend zu der am 5. Juli startenden Ornamenta wollen lokale Akteure unter dem Titel „Ornamenta Lust“ bis Ende September die Vielfalt der Region zeigen und Lust auf eine Kulturlandschaft im Wandel wecken.

Eines der ganz großen Gemeinschaftsprojekte steigt am Samstag, 6. Juli, 13 bis 17 Uhr, als Open Air-Event in Pforzheim. Das städtische Kulturamt holt an diesem Tag zahlreiche Künstlergruppen auf seine Freilichtbühne im Stadtgarten. „Ein Fest für alle“ heißt die Sause, die unmittelbar nach dem offiziellen Auftakt der Ornamenta (12 bis 13 Uhr im Schmuckmuseum) zum Besuchermagnet werden soll.

Pforzheimer Fest für alle mit Musik, Theater und Tanz

Geboten werden viele Aufführungen und Aktionen mit Musik, Theater, Tanz, Picknick und manch einem witzig-schrägen Happening – wie die skurrile Aktion der Pantomimin Selina Senti. Als Frau Elfriede Peil will sie Menschen zum gemeinsamen Stricken an roten Schals animieren; dabei dürfte sich ein munterer Austausch nicht nur über Laufmaschen entspinnen.

Wir wollen, dass die Leute ins ,Doing’ kommen. Alexander Weber

Kulturamt

Überhaupt sind viele Angebote zum Mitmachen. „Wir wollen, dass die Leute ins ,Doing’ kommen“, sagt Kulturamtsmitarbeiter Alexander Weber. Mitsingen können Besucher beim „Singen am Fluss“. Hier werden Salome Tendies und Andy Burgert von der hiesigen Chorakademie und weiteren Solisten begleitet. „Das lief im vergangenen Jahr sehr gut“, berichtet Weber.

Offenes Singen und „Pforzheim-Picknick“

Zum offenen Singen will man auch das „Pforzheim-Picknick“ wieder aufleben lassen, entweder auf den gleichfalls schon bekannten PF-Picknickdecken, oder Gäste bringen sich ihre eigene mit. Mit dabei sein werden die Aurelius Sängerknaben aus Calw.

Programme haben auch das Tanztheater Pforzheim und das Kupferdächle vorbereitet. Letzteres bietet Breakdance- und Hip-Hop-Vorführungen an. Der Pforzheimer Verein TangoLoco lädt Gäste zum Tango-Schnupperkurs ein und zum Abschluss fegt ein professionelles Tango-Paar übers Rasenparkett.

Bühnen für Tanz und Musik

Das Kulturamt wird für die Aktionen zwei Bühnen für Tanz und Musik einrichten: Unter anderem lädt das Südwestdeutsche Kammerorchester zum Konzert. Für Unterhaltung wird auch der Spielmannszug der Feuerwehr Pforzheim sorgen.

Der Verein Afrika-Präsenz organisiert eine Parade, die unter Trommelwirbel zum Enzauenpark führt, wo just an diesem Tag dessen eigenes Fest stattfindet, mit Workshop und kulinarischen Snacks.

Im Schmuckmuseum entsteht aktuell in Workshops unter Federführung des Fördervereins und der Künstlerin Yvonne Dröge Wendel der Black Ball, der ab 5. Juli durch Pforzheim und weitere Ornamenta-Orte im Nordschwarzwald rollen soll.

Müll aus der Enz wird zu Kunstobjekten verarbeitet

„Wir wollen für jeden etwas bieten“, erklärt Weber, wobei analog zum Gesamtkonzept der Ornamenta neben Kultur auch die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz abgebildet werden sollen. Kupferdächle und Blackforestwave greifen das auf. Sie haben gemeinsam bei einer Flussputzete Müll aus der Enz gefischt und verarbeiten in der Aktion „Plastic Lives“ die Abfälle zu Kunstobjekten, die sie auf dem Rasen des Stadtparks präsentieren.

Jugendgemeinderat engagiert sich

Dass Blackforestwave mitmacht und es Techno Musik von DJane geben soll, sind Anreize für den Jugendgemeinderat, sich bei der Ornamenta-Lust zu engagieren. Das Gremium hatte, wie viele Menschen in der Stadt, lange kritisiert, die Ornamenta sei nicht greifbar. Das sei hier anders, erklärt Ratsmitglied Leon Meyer. Es gebe Aktionen, die auch für die Jugend interessant seien. „Daher wollen wir uns gern beteiligen. In welcher Form steht noch nicht fest.“

Das Stelzentheater „Living Trees“ wird als Baum und Busch unterwegs sein. Über den Park verteilt gibt es Foodtrucks, ferner einen Solarkiosk, an dem Säfte ausgeschenkt werden.

Und es gibt eine Schnuppereinheit Yoga: Dies sei gedacht zur Entspannung und auch dafür, dass Menschen aufnahmefähiger sind, wenn sie sich danach eine der Ausstellungen im Schmuckmuseum ansehen. Die eine Schau unter dem Motto „Ausgeräumt“ gibt Besuchern die Möglichkeit, selbst Schmuckstücke zu kreieren und für eine Ausstellung zusammenzustellen. In der zweiten Schau präsentiert der Pforzheimer Schmuckkünstler Sam Tho Duong eigene Arbeiten im Dialog mit denen befreundeter Schmuckgestalter.

„Werte-Wolken“, nennt das Künstler-Kollektiv „The Artpole“ sein Projekt. Bei dieser Installation im Museumsfoyer kann jeder mitmachen, seine Wertvorstellungen verewigen und sie zu einer Wolke aufsteigen lassen.

Schlosskeller wird zum Szenetreff

Während der Dauer der Ornamenta soll der Schlosskeller gegenüber dem Pforzheimer Hauptbahnhof zum Szenetreff werden. Andreas Ruf, Geschäftsführer des Ornamenta-Bundes, öffnet die Räume immer donnerstags für Besucher und Künstler zum Austausch miteinander. Neben Informationen zu anstehenden Programmpunkten verspricht Ruf auch Kulturhäppchen auf der Pop-up-Bühne.