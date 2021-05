Nach der Kür von Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union durch führende Parteivertreter machte die Junge Union Pforzheim/Enzkreis keinen Hehl aus ihrem Ärger. Wie viele andere Vertreter der Basis hätte man CSU-Chef Markus Söder als Kandidat vorgezogen, außerdem störte man sich am Verfahren. „R.I.P. Basisgedanke CDU“, war auf einem Holzkreuz zu lesen, das Vertreter der JU vor die CDU-Kreisgeschäftsstelle gestellt hatten.

Der Ärger lenkte sich bald in andere Bahnen. Man erarbeitete einen Antrag für mehr Mitgliederbeteiligung in der CDU. Konkrete Forderung: „Der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU soll in Zukunft durch einen Mitgliederentscheid bestimmt werden.“ Der Antrag sollte auf dem digitalen Landesparteitag zur Abstimmung gestellt werden. Jetzt zog man ihn doch noch einmal zurück, um juristisch nachzuarbeiten. Der Antrag soll nun auf dem Bundesparteitag eingebracht werden.