Verkehr

Pendler müssen sich länger gedulden: Baustelle auf der A8 wird zwei Wochen später fertig

Pendler in der Region müssen sich länger gedulden: Die Baustelle auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Karlsbad und dem Dreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Westen wird rund zwei Wochen später fertig. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Montag mit.