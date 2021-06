Per GPS werden in Pforzheim falsch geparkte E-Scooter aufgespürt

Seit die E-Roller Einzug ins Pforzheimer Stadtbild gehalten haben, häufen sich die Beschwerden bei der Polizei. Aber lange nicht so sehr wie befürchtet. Auch, weil die Betreiber mit Satellitenhilfe Falschparkern hinterherräumen.

Sie sind einfach überall. Auf den Straßen, auf den Fußwegen, in den Parks. Und selbst aus den entferntesten Winkeln Pforzheims dringen die schwarz-weiß-grünen Ungetüme hindurch. So zumindest hatten es die größten Kritiker der E-Scooter in Pforzheim befürchtet. Mittlerweile ist klar: Das ganz große Chaos ist nicht eingetroffen. Und das, obwohl die E-Roller das Stadtbild mittlerweile deutlich prägen – und noch weitere im Anmarsch sind.

Pforzheim im Fokus von weiteren Anbietern

„Ein weiterer Anbieter hat Interesse geäußert. Über eine Kontaktaufnahme hinaus haben jedoch noch keine konkreten Gespräche stattgefunden“, teilt die Stadt Pforzheim auf Nachfrage mit. Das wäre dann nach Zeus, Bird und Lime der Vierte. Welcher es genau ist, das ist allerdings unklar.