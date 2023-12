Autofahrer in Pforzheim mit 3,9 Promille am Steuer

Am Mittwochabend haben Polizisten in Pforzheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er fiel einem Zeugen durch seine Fahrweise auf.

Polizeibeamte haben im Stadtteil Haidach in Pforzheim am Mittwochabend einen absolut fahruntüchtigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei mitteilte, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als der 41-jährige Mann ihm durch seine auffällige Fahrweise in der Tilsiter Straße auffiel. Es befanden sich zwei Mitfahrer im Wagen.

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,9 Promille

Die Beamten trafen den Mann, gegen 18.30 Uhr, auch dort in der Tilsiter Straße an, als er sein Fahrzeug geparkt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,9 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit verantworten.