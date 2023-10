Durch eine Betrugsmasche ist eine Person am Mittwochnachmittag in Pforzheim um mehrere Wertgegenstände betrogen worden.

Durch die Betrugsmasche „Schockanruf“ ist am Mittwochnachmittag eine Person in Pforzheim ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt das spätere Opfer um die Mittagszeit einen Anruf.

Unter Vorwand hergelockt

Zunächst meldete sich eine weinerliche Stimme, welche sich als Familienmitglied ausgab und behauptete einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Noch bevor die geschädigte Person weitere Nachfragen stellen konnte, übernahm ein angeblicher Staatsanwalt das Telefonat und forderte Schmuck oder Bargeld, um eine Inhaftierung des Familienmitgliedes abzuwenden.

In der Folge übergab die geschädigte Person einen Beutel mit Wertgegenständen an eine Frau, welche wie folgt beschrieben wird: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 150 bis 160 Zentimeter groß. Die Frau soll eine Art Wollmütze getragen haben, unter welcher kurze braune/graue Haare zu erkennen waren.

Nachdem die Unbekannte den Stoffbeutel an sich genommen hatte, entfernte sie sich zu Fuß.

Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Mittwoch in der Zeit von 13 bis 16 Uhr Beobachtungen im Bereich zwischen dem Davosweg und der Schwarzwaldstraße gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.