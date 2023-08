Pforzheim: Fahrer verursacht Unfall durch Aufprall mit zwei Fahrzeugen

Am Donnerstagsnachmittag ist es in der Nordstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Alle beteiligten Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Nordstadt in den Gegenverkehr geraten und hier mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen.

Gegen 16.45 Uhr befuhr ein Chevrolet, besetzt mit drei Personen die Kelterstraße in Richtung stadtauswärts. Direkt hinter diesem Fahrzeug fuhr ein Audi, ebenfalls besetzt mit drei Personen, teilte die Polizei mit. Ein den Fahrzeugen entgegenkommender Mercedes geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem Chevrolet. Durch den Aufprall kollidierte der Mercedes gegen den Audi, kommt ins Schleudern und anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung beim Unfallverursacher festgestellt werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille.

Sieben Verletzte

Alle sieben Unfallbeteiligte Personen wurden verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäuser behandelt werden. Dem Mercedes-Fahrer wurde im Krankenhaus für die Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Polizei erwarten ihn eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.