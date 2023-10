Autofahrer mit mehr als zwei Promille in Pforzheim unterwegs

Die Polizei hat am frühen Sonntag in Pforzheim einen betrunkenen Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Ein betrunkener Fahrer wurde am frühen Sonntag nach 3 Uhr in Pforzheim einer Kontrolle unterzogen. Nach Angaben der Polizei fiel Zeugen der Mann durch ein schlangenlinienfahrendes Fahren im Bereich der Holzgartenstraße auf. In der Zerrenstraße kontrollierten die Polizisten den Fahrer schließlich.

Autofahrer mit knapp zwei Promille unterwegs

Aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Der 35-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.