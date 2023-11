Unbekannte in Pforzheim haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zugang zu einem Bauwagen verschafft.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Bauwagen in der Bauschlotter Straße in Pforzheim aufgebrochen.

Diebe hebelten ein Fenster des Bauwagens auf

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Diebe ein Fenster des Bauwagens, der sich im Bereich der Baustelle hinter dem dortigen P+R-Gelände befand, auf und gelangten so ins Innere. Dort stahlen sie mindestens einen elektrischen Winkelschleifer.

Welche Gegenstände noch entwendet wurden sowie die Schadenshöhe, sind Gegenstand der Ermittlungen.