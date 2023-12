Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte in Pforzheim die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen und die Lenkräder geklaut.

Unbekannte haben am Montagmorgen, zwischen 5 und 8 Uhr in der Kallhardtstraße in Pforzheim die Scheiben zweier Autos eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die Diebe klauten jeweils das Lenkrad sowie einen Tachometer.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.