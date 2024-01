Autofahrer fährt Mann in Pforzheim an und kollidiert mit geparktem Auto

Ein Autofahrer hat am Samstag in Pforzheim einen Fußgänger angefahren. Bei dem Unfall verletzten sich drei Personen, zwei von ihnen schwer.

Ein Autofahrer hat am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in Pforzheim auf der Anshelmstraße einen Fußgänger angefahren. Bei dem Unfall verletzten sich drei Personen, zwei von ihnen schwer.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Fahrer die Anshelmstraße, als ein Mann versuchte, die Fahrbahn zu Fuß zu überqueren. Der Fahrer versuchte noch, dem Mann auszuweichen und erfasste ihn allerdings doch mit seinem Auto. Anschließend kollidierte der Fahrer mit einem geparkten Auto.

Durch den Unfall wurden der Fußgänger sowie der Beifahrer des fahrenden Autos schwer verletzt. Der Rettungsdienst musste sie in ein Krankenhaus bringen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Gerangel vor dem Unfall?

Es liegen Hinweise darauf vor, dass dem Unfall ein Gerangel zwischen mehreren Personen an der späteren Unfallörtlichkeit vorausgegangen sein könnte. Der Mann, der von dem Auto erfasst wurde, sei an dem Gerangel beteiligt und war in der Folge auf die Fahrspur des Renaultfahrers gelangt. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.