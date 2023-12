Ein Einbrecher klaut in einer Gaststätte in Pforzheim Fleisch

Am Freitagabend ist ein Einbrecher in Pforzheim gegen 22.30 Uhr in eine Gaststätte eingebrochen und hat statt Wertgegenständen, zehn Pfund Fleisch geklaut.

Ein unbekannter Einbrecher ist am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr in eine Gaststätte in der Ispringer Straße in Pforzheim-Nord eingebrochen.

Der Täter brach gewaltsam eine Tür auf und durchsucht in der Gaststätte Schränke sowie Regale. Wertgegenstände hat der Einbrecher nicht geklaut. Stattdessen stahl der Einbrecher insgesamt rund zehn Pfund Roastbeef sowie Putenfleisch aus dem Kühlhaus und flüchtete.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.