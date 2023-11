Polizei sucht Zeugen: Einbrecher dringt in Wohnung in Pforzheim ein

Ein Unbekannter ist am Donnerstag in ein Wohnhaus in Pforzheim-Huchenfeld eingebrochen. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei bereits vor.

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße „Zum Nagoldblick“ in Pforzheim-Huchenfeld eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt über eine Tür. Im Inneren durchsuchte er mehrere Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter sei etwa 50 Jahre alt, etwa 1.80 Meter groß. Zudem habe er einen Dreitagebart. Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Datschkappe, auch bekannt als Schiebermütze.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.