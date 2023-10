Von Samstag auf Sonntag hat es einen Einbruch in eine Apotheke im Stadtteil Eutingen gegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine unbekannte Täterschaft hat im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, etwa 7.30 Uhr, in eine Apotheke im Pforzheimer Stadtteil Eutingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gewaltsam in die Räumlichkeiten in der Hauptstraße eingedrungen.

Ermittlungen wurden aufgenommen

Die Täterschaft entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen-Hinweise können an die Rufnummer (0 72 31) 1 86-32 11 gemeldet werden.