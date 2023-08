Im Zeitraum vom Sonntag bis Dienstag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Pforzheim eingedrungen und stahlen dabei Werkzeug.

Unbekannte sind im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Schnek-Straße in Pforzheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Höhe des Schadens noch unklar.

Die Eindringlinge konnten unerkannt fliehen

Die Täter konnten sich gewaltsam Zutritt in das Mehrfamilienhaus verschaffen, wo sie anschließend Werkzeug entwendeten. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Zeugenhinweise.