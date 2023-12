Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Pforzheim ein

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Pforzheim eingebrochen und haben Wertgegenstände geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag zwischen 17.30 und 19 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Allmendstraße in Pforzheim-Huchenfeld eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter Zutritt durch ein Fenster. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und nahmen Schmuck sowie ein elektronisches Gerät an sich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.