Unbekannte Diebe brechen in Kindertagesstätte in Pforzheim ein

Unbekannte haben sich zwischen Montag und Dienstag gewaltsam Zugang zu einer Kindertagesstätte in Pforzheim verschafft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte Diebe sind im Zeitraum zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 08.45 Uhr, in eine Kindertagesstätte in der Werderstraße in Pforzheim eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter die Tür der Kindertagesstätte auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Dort betraten sie mehrere Räume und stahlen Elektrogeräte sowie Bargeld im Wert von etwa 500 Euro. Im Anschluss konnten die Diebe unerkannt flüchten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 telefonisch zu melden.