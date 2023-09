Unbekannte Personen haben sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt in das Freibad in der Straße „Zum Höhenfreibad“ in Pforzheim verschafft.

Einbrecher verschafften sich Zugang

Die Täter gelangten gewaltsam in die Büro- sowie Aufenthaltsräume des Freibades. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Spinte.