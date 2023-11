Exhibitionist belästigt Passantin in Pforzheim und flüchtet

Ein Unbekannter hat sich am Samstagnachmittag gegenüber einer Spaziergängerin in der Pforzheimer Oststadt entblößt und diese sexuell belästigt.

Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag in der Oststadt in Pforzheim von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, so die Polizei.

Der Mann entblößte sich in der Öffentlichkeit

Die Geschädigte befand sich gegen 12.40 Uhr in der Dammstraße, um dort in ihr geparktes Auto einzusteigen. Währenddessen bemerkte sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mann, der Blickkontakt zu der Frau suchte, sich dann entblößte und an seinem Geschlechtsteil sexuelle Handlungen vornahm.

Noch während die Frau ihr Telefon in die Hand nahm, um den Notruf zu wählen, ergriff der Exhibitionist mit seinem Fahrrad die Flucht und floh von der Dammstraße nach rechts in die Zeppelinstraße, wo der Sichtkontakt abbrach.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er war mit einer hellblauen Jacke, einer schwarzen Hose und einem hellblauen Sturzhelm bekleidet. Weiterhin führte er ein schwarzes Fahrrad mit sich, welches rote Elemente hatte.