Frau in Pforzheim nutzt Gutmütigkeit von Seniorin aus

Eine 74-Jährige hat am Dienstagvormittag eine Frau mit zu sich in die Wohnung genommen, die sie zuvor angesprochen und um etwas zu trinken gebeten hatte. Die Unbekannte entwendete Bargeld.

Eine Unbekannte hat eine 74-Jährige am Dienstagvormittag in einem Pforzheimer Stadtteil angesprochen und um etwas zu trinken gebeten. Wie die Polizei mitteilte, nahm die 74-jährige Frau sie mit in ihre Wohnung.

In der Wohnung gelang es der Unbekannten, das in einem Versteck deponierte Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Verhaltenshinweise der Polizei: