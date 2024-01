Fußgänger greift stehenden Autofahrer in Pforzheim an

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend von einem bislang unbekannten Jugendlichen in Pforzheim an einer Einmündung attackiert worden.

Ein unbekannter Fußgänger ist am Donnerstagabend an der Einmündung Poststraße/ Luisenstraße in Pforzheim auf einen Autofahrer losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Fahrer leichte Verletzungen.

Der junge Mann ging unvermittelt auf den Autofahrer los

Der Autofahrer hatte gegen 19.45 Uhr an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten müssen. In der Folge trat ihm der Fußgänger beim Überqueren der Straße mehrmals gegen die Fahrertür und beschädigte sie. Als der Autofahrer den Täter auf sein Verhalten ansprach, schlug der Unbekannte plötzlich auf ihn ein. Der Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, der Angreifer lief in westliche Richtung davon. Der Täter war in Begleitung einer jungen Frau sowie eines jungen Mannes.

Täterbeschreibung:

Er ist etwa 1,65 Meter groß, circa 18 Jahre alt und mit sehr kurzen Haaren. Weiterhin hat er einen am Unterkieferknochen entlanglaufenden Bart und trug eine weiße Jacke und eine weiße Jogginghose.