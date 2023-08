Unbekannter bricht in Gartenhütte in Pforzheim ein

Eine Gartenhütte in Pforzheim ist zwischen dem vergangenen Dienstag und Mittwoch aufgebrochen und geplündert worden.

Ein Unbekannter ist zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr in eine Gartenhütte in der Börthstraße in Pforzheim eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, öffnete der Dieb gewaltsam die Tür, um in das Innere zu gelangen. Im Anschluss stahl er ein Pedelec in einem Wert von über 3.000 Euro.

Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet um Hinweise

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.