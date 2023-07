Unbekannte schlagen und berauben Mann in Pforzheim

Zwei Männer haben eine Person am späten Dienstagabend in Pforzheim geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Zwei Männer haben am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr eine Person in Pforzheim unter Faustschlägen ausgeraubt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei beabsichtigte der Geschädigte das kleine Parkstück an der Kreuzung Wilferdinger Straße / Kurze Steige zu durchqueren. Dort kamen ihm zwei Männer entgegen, die er zunächst nicht beachtete. Kurz darauf wurde der Geschädigte jedoch von den Männern an der Schulter gepackt und unter Faustschlägen in das Gesicht zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert. In der Folge entwendeten die beiden Männer den Geldbeutel sowie die Schlüssel des Opfers.

Nachdem der Geschädigte vor den Tätern flüchten konnte, verständigte er die Polizei. Während der Fahndung konnte ein 21-jähriger, auf die Personenbeschreibung passender Mann vorläufig festgenommen werden. Im Laufe des Mittwochmittags wurde der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, welcher den Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu seinem Komplizen dauern an.

Polizei sucht Zeugen

Der Komplize sei etwa 18-25 Jahre alt und 1.75-1.80 Meter groß. Er habe eine sportliche, dünne Figur sowie blonde Haare, die seitlich kurz und oben etwas länger und kraus seien. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer hellen Jogginghose und einem weißen T-Shirt.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 telefonisch zu melden.