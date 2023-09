Mehrere Brände hat es am Freitagmorgen in der Pforzheimer Südstadt gegeben. Dabei wurde niemand verletzt und es wird von Fremdeinwirken ausgegangen.

Einsatzkräfte konnten schlimmeres verhindern

Gegen 01.25 Uhr geriet eine Couchgarnitur in der Holzgartenstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf ein Mehrfamilienhaus über und beschädigten ein Fenster sowie die Hausfassade. Einer an der Unfallstelle eingetroffenen Streifenbesatzung sowie Anwohnern gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen.

Nur wenige Minuten später, gegen 1.30 Uhr, kam es in der Pflügerstraße zu einem weiteren Brand. Dort wurde der Inhalt einer Papiermülltonne vor einem Hauseingang verteilt und in Brand gesetzt. Auch hier konnte durch Löscharbeiten der Feuerwehr und Polizei ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden.

Der Gesamtsachschaden wird derzeit mit mehreren tausend Euro beziffert. Personen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.