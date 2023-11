Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge in Pforzheim

Unbekannte haben 15 Fahrzeuge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Pforzheimer Südstadt beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro

Eine unbekannte Täterschaft hat über ein Dutzend Fahrzeuge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Pforzheimer Südstadt beschädigt, teilte die Polizei mit.

Eine geschädigte Fahrzeughalterin informierte die Polizei am Donnerstagmorgen um 07.25 Uhr darüber, dass ihr Wagen, den sie am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Pflügerstraße abgestellt hatte, beschädigt wurde.

Die Polizei fand im Verlauf der Anzeigeaufnahme 15 weitere beschädigte Fahrzeuge in der Pflügerstraße. Die Fahrzeuge wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.