Einbrecher haben in Pforzheim-Haidach zwischen Montag und Mittwoch mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Die Polizei ermittelt nun.

Mehrere Kellerabteile haben Unbekannte in Pforzheim-Haidach aufgebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter im Zeitraum von Montag bis Mittwoch gewaltsam in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Pillauer Straße einbrachen.

Über Diebesgut gibt es noch keine Informationen

Die Höhe und der Umfang des Diebesgutes sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.