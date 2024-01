In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Firmengebäude in Pforzheim gebrannt. Der Sachschaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Eine Galvanikanlage in Pforzheim-Altgefäll gelang in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 3.30 Uhr, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Sachschaden wird auf eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung

Das Feuer konnte weitestgehend durch die firmeneigene Löschanlage gelöscht werden. Die Berufsfeuerwehr Pforzheim betrat das Firmengebäude anschließend mit Atemschutzmasken, um Nachlöscharbeiten durchzuführen. Laut Feuerwehr bestand von dem Brand ausgehend keine Gefahr für die Bevölkerung. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Feuerwehr aus Pforzheim war insgesamt mit 76 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen bis 7 Uhr im Einsatz. Neben der Polizei mit zwei Funkstreifenbesatzungen, waren ein Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort.