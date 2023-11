Passanten halten flüchtigen Motorradfahrer nach Unfall in Pforzheim auf

Ein Motorradfahrer hat am Dienstagabend in Pforzheim versucht, nach einem Unfall zu fliehen, allerdings konnte er von Passanten aufgehalten werden. Die beteiligte Fußgängerin wurde schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer hat am Dienstagabend in Pforzheim versucht, nach einem schweren Verkehrsunfall, gegen 18.15 Uhr, davonzufahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde dies durch das Eingreifen mehrerer Passanten verhindert, die ihn im Bereich der Kiehnlestraße aufhalten konnten.

Beide beteiligte Personen kamen zu Sturz

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 17-jährige Motorradfahrer vom Leopoldplatz aus in westliche Richtung unterwegs, als er auf Höhe der Museumsstraße mit einer Fußgängerin kollidierte. Sowohl der Motorradfahrer als auch die ebenfalls minderjährige Fußgängerin kamen in der Folge zu Sturz. Die Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der leicht verletzte 17-Jährige fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Mehrere Passanten, die den Unfall beobachteten, folgten ihm und konnten ihn aufhalten. Die hinzugeeilten Polizeibeamten entdeckten, dass der Motorradfahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt und das Motorrad nicht versichert ist. Es wurde von den Beamten beschlagnahmt und eine Strafanzeige erhoben.