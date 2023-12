Pkw aufgebrochen und Lenkräder ausgebaut in Pforzheim

An vier Fahrzeugen haben Unbekannte von Dienstag auf Donnerstag in den Stadtteilen Buckenberg, Büchenbronn und Haidach vier Fahrzeuge aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie dabei die Lenkräder.

Eine Sporttasche wurde ebenfalls geklaut

Die unbekannten Täter schlugen in allen vier Fälle jeweils eine Fahrzeugscheibe ein und entwendeten in der Folge die Lenkräder der Pkw fachmännisch. Zwei Fahrzeuge waren im Strietweg und eines in der Haidachstraße abgestellt. Der vierte Pkw stand in der Dillweißensteiner Straße und wurde über die Nacht von Dienstagabend auf Mittwoch angegangen. Zusätzlich entwendeten die Unbekannten eine Sporttasche.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.