Am frühen Montagmorgen brachen in Pforzheim Unbekannte die Scheiben zweier Autos ein und klauten Wertgegenstände im Wert von mindestens 1.000 Euro.

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, im Zeitraum zwischen 1.40 und 5.30 Uhr in der Dürerstraße und der Spichernstraße in Pforzheim jeweils ein Auto aufgebrochen und Wertsachen entwendet.

Die Täter schlugen die Scheibe des ersten Pkws auf und klauten Bargeld, eine Uhr und eine Sonnenbrille. Auch beim zweiten Pkw wurde eine Scheibe eingeschlagen, anschließend bauten die Diebe das Lenkrad aus und nahmen es mit.

Die Wertsachen hatten insgesamt einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.