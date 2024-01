Unbekannte haben 1000 Liter Diesel aus einer Deponie in Pforzheim entwendet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 22.12.23, bis Montag, 08.01.2024, Diesel aus einer Deponie in der Bauschlotter Straße in Pforzheim entwendet.

Nach Angaben der Polizei wurde ein Kraftstofftank gewaltsam geöffnet und insgesamt über 1000 Liter des Kraftstoffes entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 in Verbindung zu setzen.