Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen in das Landratsamt Enzkreis in Pforzheim eingebrochen. Was gestohlen wurde, ist bisher unklar.

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen in das Landratsamt Enzkreis in Pforzheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist der genaue Sachschaden bisher nicht bekannt.

Täter brechen gewaltsam ein

Die Einbrecher verschafften sich am Donnerstag im Zeitraum zwischen 1 Uhr bis 3.15 Uhr am frühen Morgen Zugang in das Gebäude des Landratsamtes in der Zähringerallee.

Im Inneren wurden einige Bürotüren gewaltsam geöffnet und anschließend die Räumlichkeiten durchwühlt.