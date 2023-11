Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Zigarettenautomaten in Pforzheim gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, von 19 Uhr bis 06.10 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Straße Mülleräcker in der Pforzheimer Nordstadt gewaltsam aufgebrochen.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.