Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Baustellenlager in Pforzheim aufgebrochen und mehrere Baumaschinen entwendet.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, gegen 22.30 Uhr bis Samstag, gegen 7 Uhr ein Baustellenlager in der Belfortstraße in der Pforzheimer Weststadt aufgebrochen und mehrere Baumaschinen entwendet.

Nach Angaben der Polizei wird von einem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ausgegangen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.