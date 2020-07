Wohnen wird zum Luxusgut

Pforzheim: 22 neue Wohnungslose nach Brand bringen Notunterkünfte an ihre Grenzen

Totalschäden wie jetzt in der Gymnasiumstraße bringen Pforzheim an Grenzen. Durch den Hausbrand am Pfingstmontag wurden bis zu 22 Menschen wohnungslos. Ganz genau lässt sich die Zahl derzeit noch nicht feststellen. Die Chance, dass der Vermieter den Mietvertrag für die Gymnasiumstraße erfüllt, geht angesichts des von der Feuerwehr festgestellten Schadens gegen Null.