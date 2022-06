Pforzheim: 23-Jähriger verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss hat am Samstag ein 23-jähriger Fahrer in Pforzheim mutmaßlich einen Auffahrunfall verursacht. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Bei einem Auffahrunfall am späten Samstagnachmittag in Pforzheim ist ein Drogenvortest bei dem 23-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher positiv auf Cannabis und Kokain verlaufen. Dieser fuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Auto einem 32-Jährigen Fahrer in der Hohlstraße in Richtung Bleichstraße auf, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass der 23-Jährige außerdem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Den Fahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.