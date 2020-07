Ursache noch unklar

Dreijähriges Kind stürzt in Pforzheim von Balkon 15 Meter in die Tiefe

Ein dreijähriges Kind ist am Montagnachmittag von einem Balkon 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Angaben der Polizei wurde das Kind dabei schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Grund für den Sturz ist derzeit noch unbekannt.