Pforzheim: 37-Jähriger verletzt sich bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person hat sich am Dienstag um 13.05 Uhr im Kreuzungsbereich der Hohenäckerallee und der Lochäckerstraße bei Pforzheim ereignet. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 37-jähriger BMW-Fahrer die Bundesstraße 294 von Bauschlott kommend. An der Kreuzung musste er an einer roten Ampel halten. Als die Ampel grün wurde, soll der BMW-Fahrer langsam angefahren sein.

Ein sich von hinten annähernder 33-jähriger Fahrer eines weißen Audi fuhr dem BMW auf. Durch den Aufprall wurde der BMW mehrere Meter nach vorne in die Grünfläche geschoben. Der Fahrer habe sich hierbei leicht verletzt. Beide Autos wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Die Polizei Pforzheim hat noch offene Fragen zum Unfallhergang und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Gesucht sei insbesondere der Fahrer eines LKW für Abfälle, der zum Unfallzeitpunkt die Kreuzung befahren haben soll.