Ermittlungen laufen

Pforzheim: 44-jähriger Mann stirbt in Polizeigewahrsam

Ein 44-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Polizeigewahrsam auf dem Revier Pforzheim-Nord gestorben. Der aktenkundige Mann soll nach bisherigen Erkenntnissen am Abend zuvor in einer Tankstelle, in der er bereits Hausverbot hatte, Alkohol entwendet haben.